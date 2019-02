Empfehlung - Zu viele Tore in Unterzahl: ECN verliert in Adendorf

Adendorf Das war nichts: Die Eishockeyspieler des EC Nordhorn haben am Freitagabend das letzte Auswärtsspiel der Regionalliga-Normalrunde beim Schlusslicht Adendorfer EC deutlich verloren. Das Duell vor 770 Zuschauern im Walter-Maack-Stadion von Adendorf endete mit 3:7 (0:2, 3:2, 0:3), zudem kassierte Konstantin Ljubobratets fünf Minuten vor Spielende eine Matchstrafe sowie eine Spieldauerstrafe. Bereits am Sonntag können es die Nordhorner besser machen: Um 18.30 Uhr geht es in der heimischen Eissporthalle noch einmal gegen Adendorf, ehe eine Woche später die Playoffs beginnen.(...)