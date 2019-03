Empfehlung - Zu viel Regen: Mehrere Fußballspiele fallen aus

Neuenhaus Die erste Absage eines Fußballspiels in der Region gab es nach zum Teil starken Regenfällen bereits im Laufe des Freitags in Papenburg: Dort hatte die Stadtverwaltung frühzeitig die Plätze gesperrt, das für Sonntag angesetzte Landesligaspiel zwischen dem gastgebenden SC Blau-Weiß und dem SC Melle kann nicht ausgetragen werden. Kurzfristig konnten auch in der Grafschaft am Freitagabend einige Punktspiele auf Kreisebene nicht angepfiffen werden – und am Wochenende kommen auf Bezirks- und Kreisebene weitere Spielabsagen hinzu: So fallen die Bezirksliga-Heimspiele von Borussia Neuenhaus (gegen den SV Meppen II) und vom SV Bad Bentheim (gegen Emsbüren) am Sonntag aus, auch Eintracht Nordhorn muss nicht zum SV Langen reisen. In der Grafschafter Kreisliga finden die Partien Grenzland Laarwald - Sparta Nordhorn und SV Bad Bentheim II - Olympia Uelsen nicht statt. In der 1. Kreisklasse fallen nach aktuellem Stand folgende Sonntagspiele aus: SpVgg Brandlecht.Hestrup II - Union Emlichheim II, SV Suddendorf-Samern - SV Wietmarschen III. In der 2. Kreisklasse können nur zwei der sieben angesetzten Partien stattfinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zu-viel-regen-neuenhaus-heimspiel-abgesagt-285801.html