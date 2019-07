Empfehlung - Ziel des TuS in Bezirksliga heißt mal wieder Klassenerhalt

Gildehaus Der TuS Gildehaus ist zurück in der Fußball-Bezirksliga. Knapp 14 Monate nach dem Abstieg hoffen die Obergrafschafter darauf, dass sie sich als Aufsteiger behaupten können. Für den TuS wird es die vierte Saison auf Bezirksebene in den vergangenen sechs Jahren – aber für Coach Jens Mensmann ist es eine Premiere. „Die Liga ist für mich neu“, sagt er, nachdem er in seinem Premierenjahr auf der Bank der Gildehauser Ersten souverän den Kreisliga-Titel geholt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ziel-des-tus-in-bezirksliga-heisst-mal-wieder-klassenerhalt-308106.html