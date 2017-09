Empfehlung - Ziel Aufstieg: HSG plant die nächsten Schritte

Nordhorn . Als Gerhard Blömers und Siegbert Loeks, die beiden Geschäftsführer der HSG Nordhorn-Lingen GmbH, zu einem Pressegespräch für den Dienstag eingeladen hatten, war die neue Saison in der 2. Bundesliga noch gar nicht gestartet. Mittlerweile sind fünf Partien gespielt – und die HSG-Handballer reisen am Sonnabend mit starken 10:0 Punkten zum Spiel bei der DJK Rimpar nach Würzburg. Klar, dass die Stimmung bei den Klubverantwortlichen aktuell außerordentlich gut ist. Doch die Doppelspitze und auch der neue Vertriebs- und Marketingmitarbeiter Matthias Stroot haben längst auch die nächsten Spielzeiten im Blick. Und dann will das Zwei-Städte-Team weiter eine gute Rolle in der Liga spielen. „Unsere Mannschaft ist gut, aber wir werden zur nächsten Saison noch zwei, drei Neue holen müssen, um dauerhaft oben mitspielen zu können“, kündigte Loeks an und meinte bei den Transfers solche Handballer, die auch einem Spitzenteam direkt weiterhelfen können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/ziel-aufstieg-hsg-plant-die-naechsten-schritte-208041.html