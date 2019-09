Empfehlung - Zehn Zeitstrafen, 19 Siebenmeter und ein knapper SG-Heimsieg

Uelsen Insgesamt 19 Siebenmeter, zehn Strafzeiten, eine Rote Karte und gleich sieben Führungswechsel: Das Niedergrafschafter Duell der Handball-Landesliga der Frauen am späten Sonntagnachmittag hatte es – wieder einmal – in sich. Nach 60 nervenaufreibenden Spielminuten in der mit gut 300 Zuschauern vollbesetzten Sporthalle in Uelsen feierten die Gastgeberinnen von der SG Neuenhaus/Uelsen einen erst in den Schlussminuten hart erkämpften 25:27 (13:13)-Sieg, die Handballerinnen des ASC Grün-Weiß 49 können sich allerdings nach der ersten Enttäuschung über eine klasse Leistung freuen. „Wir haben sehr gut gespielt. Ich finde, wir waren die bessere Mannschaft“, lobte Trainer Frans Engels. ASC-Spielerin Kira Harsman war mit neun Treffern die beste Torschützin dieses Handball-Krimis.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zehn-zeitstrafen-19-siebenmeter-und-ein-knapper-sg-heimsieg-318802.html