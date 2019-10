Empfehlung - Zehn Spielerinnen fehlen: Dezimierter SV SuSa ohne Chance

Suddendorf „Das war ein gebrauchter Tag für uns“, kommentierte Trainer Heino Bergjan die 0:4 (0:1)-Heimniederlage der Fußballerinnen des SV Suddendorf-Samern am Sonntag im Oberligaspiel gegen den Buchholzer FC. Bergjan und Trainer-Kollege Gerwin Kerkhoff mussten auf zehn Spielerinnen verzichten, die wegen Urlaub, Dienst, Krankheit oder Verletzung fehlten. „Das soll keine Entschuldigung sein“, sagte Bergjan, „aber das können wir nicht kompensieren.“ Die Gäste zogen durch den Sieg in der Tabelle an den Obergrafschafterinnen vorbei und verbesserten sich auf Platz vier, während SuSa auf Rang sieben abrutschte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/zehn-spielerinnen-fehlen-dezimierter-sv-susa-ohne-chance-323656.html