Empfehlung - Zanardi: DTM ist spannender als die Formel 1

dpaMisano „Meiner Meinung nach ist die DTM derzeit die beste und spannendste Motorsport-Serie der Welt - vor der Formel 1. Das Wettbewerbsniveau dort ist nicht so hoch wie in der DTM", sagte der Italiener der Zeitung „Die Welt". Der 51-Jährige, der 2001 bei einem Renn-Unfall beide Beine verloren hatte, wird bei den Nachtrennen der DTM am Samstag und Sonntag als Gastfahrer außerhalb der Wertung einen extra für ihn umgebauten BMW steuern.