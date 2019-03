Empfehlung - Yigit Karademir wechselt zum FC Schalke 04

Nordhorn/Meppen Yigit Karademir, Fußballtalent aus Nordhorn, wird in der neuen Saison für die „Knappenschmiede“ des Bundesligisten FC Schalke 04 auflaufen. Der 14-Jährige besucht derzeit die neunte Klasse des Gymnasiums Nordhorn und spielt aktuell in der U15 des Jugendleistungszentrums Emsland. Wie die „Meppener Tagespost“ berichtet, will er später an der Gelsenkirchener Gesamtschule Berger Feld, die mit der „Knappenschmiede“ zusammenarbeitet, das Abitur machen. Vor allem aber will sich der junge Nordhorner ab Sommer in der U16 des Bundesligisten noch intensiver um seine fußballerische Entwicklung kümmern. Karademir ist der erste Spieler, der nach der vor einem Jahr vereinbarten Kooperation mit dem JLZ Emsland zum FC Schalke 04 wechselt. Er begann bei den Minis des VfL Weiße Elf und spielte bis 2017 für den Nordhorner Verein. Nach der Meisterschaft in der D-Jugend-Kreisliga wechselte er nach Meppen. Dort ist er Mannschaftskapitän der U15. „Ein Ausnahmetalent, das voran geht“, lobt Trainer Carsten Stammermann seinen Spieler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/yigit-karademir-wechselt-zum-fc-schalke-04-285263.html