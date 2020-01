Empfehlung - Yigit Karademir aus Nordhorn siegt mit Schalkes U 16

Emsbüren Hochklassigen Jugendfußball gab es am vergangenen Wochenende beim B-Jugend-Hallenturnier des SV Concordia Emsbüren zu sehen. Bei den Partien um den „Heinz-Schröder-Gedächtnispokal“ waren mit Yigit Karademir (Nordhorn, FC Schalke 04 U 16), Niklas Niehoff (Wietmarschen) und Sam Martron (Gildehaus, beide JLZ Emsland) auch drei Grafschafter Talente am Ball. Das Trio drückte dem Turnier mit seinen Mannschaften auch den Stempel auf. Denn über den Turniersieg entschied nach einem langen Turniertag das letzte Spiel des Tages zwischen der U 16 des FC Schalke 04 und des emsländischen Jugendleistungszentrums, das beim Drittligisten SV Meppen beheimatet ist. Mit einem 3:0-Erfolg hatten die Schalker am Ende die Nase vorn, sodass Yigit Karademir sich zusammen mit seinen Mannschaftskameraden den Wanderpokal sicherte. Mit 15 Punkten hatten die Schalker am Ende genauso viele Zähler auf dem Konto wie der Nachwuchs des FC Emmen, dessen erste Mannschaft in der niederländischen Ehrendivision spielt. Die Meppener kamen in der Endabrechnung auf 12 Punkte und sicherten sich damit als Dritter vor der SG Wattenscheid, dem VfL Osnabrück, Kickers Emden und dem Team des Gastgebers JSG Leschede/Emsbüren/Listrup einen Platz auf dem Treppchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/yigit-karademir-aus-nordhorn-siegt-mit-schalkes-u-16-339478.html