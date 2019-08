Empfehlung - Yannick Fraatz hat Wechsel zum Bergischen HC nicht bereut

Wuppertal Natürlich ist es kein Spiel wie jedes andere, wie sollte es auch anders sein. Für Yannick Fraatz, einen der beiden Rechtsaußen des Handball-Bundesligisten Bergischer HC, bedeutet der Saisonauftakt am Donnerstag in Nordhorn die Rückkehr in seine Heimatstadt. Mit mehreren Handballer der HSG Nordhorn-Lingen hat der 20-Jährige bis vor gut einem Jahr selbst noch zusammen gespielt, ehe er den Sprung in die 1. Liga wagte. „Ich habe noch gute Kontakte und bin immer sehr interessiert, was bei der HSG los ist, es ist mein Heimatverein“, sagt Fraatz – und hat am Montag noch mit Nicky Verjans telefoniert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/yannick-fraatz-hat-wechsel-zum-bergischen-hc-nicht-bereut-314157.html