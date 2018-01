Empfehlung - Yannick Fraatz beweist sich beim Vier-Länder-Turnier

so Nordhorn. Den zweiten Platz beim Vier-Länder-Turnier in Konstanz sicherte sich Yannick Fraatz am Wochenende mit dem U20-Handball-Nationalteam. Der Rechtsaußen der HSG Nordhorn-Lingen erzielte dabei im letzten Spiel gegen Spanien den 21:20-Siegtreffer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/yannick-fraatz-beweist-sich-beim-vier-laender-turnier-221875.html