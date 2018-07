Empfehlung - „Wunschspieler“ Kevin Schophuis kehrt zum ECN zurück

Nordhorn Nach zwei Jahren in Lauterbach und einer Saison in Diez-Limburg läuft Eishockeyspieler Kevin Schophuis in der neuen Saison wieder für seinen Heimatverein EC Nordhorn auf. „Ich habe große Lust, wieder in Nordhorn zu spielen“, sagt der 24-jährige Verteidiger, den es aus beruflichen Gründen zurück in die Grafschaft zieht. Der ECN bekommt, wie Sprecher Sebastian Lindschulte betont, seinen „absoluten Wunschspieler“. Mit der Verpflichtung erhoffen sich die Klubverantwortlichen einen weiteren Schub. „Dass Kevin sich für uns entschieden hat, bringt uns mit unseren Planungen ein ganzes Stück weiter. Er ist bereit, den Eissport in Nordhorn gemeinsam mit uns wieder aufzubauen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wunschspieler-kevin-schophuis-kehrt-zum-ecn-zurueck-242657.html