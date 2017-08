Empfehlung - Wuchtiger Shooter-Typ für den Rückraum

fh Nordhorn. Eine alte Knieverletzung setzte Philipp Vorlicek in der Vorbereitung drei Wochen außer Gefecht. Doch was der Zugang der HSG Nordhorn-Lingen leisten kann, zeigte er eindrucksvoll in den ersten Pflichtspielen der Saison. Drei Toren am vergangenen Sonnabend im Halbfinale der ersten DHB-Pokalrunde gegen den Drittligisten Empor Rostock (30:15) ließ der Rückraumspieler einen Tag später vier Treffer bei der unglücklichen Niederlage im Finale gegen den Erstligisten Füchse Berlin (31:34 n.V.) folgen. Und das bei nur einem Fehlversuch, wie Heiner Bültmann zufrieden betonte. Der Trainer des Zweitligisten setzt große Stücke auf den Linkshänder, der von der Ahlener SG über den TBV Lemgo gerade die dritte Station seiner Handball-Karriere angesteuert hat: „Das war eine richtig gute Leistung gegen eine Top-Mannschaft“, lobte Bültmann, „Philipp hat gezeigt, dass er die erhoffte Verstärkung sein kann.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wuchtiger-shooter-typ-fuer-den-rueckraum-205062.html