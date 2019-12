Empfehlung - Wolterink: Wir müssen wieder besser treffen

Neuenhaus/Uelsen Das ist eine interessante Aufgabe: Die Verbandsliga-Handballer der SG Neuenhaus/Uelsen müssen am Sonnabend (17 Uhr) beim Tabellenführer OHV Aurich II antreten. „Das ist eine ausgeglichene Truppe, auch wenn Renke und Nico Gronau den Toren nach etwas heraus ragen“, sagt SG-Spielertrainer Jörn Wolterink. Die Ostfriesen führen zwar die Tabelle an, sie sind aber eines von vier Teams, die in zehn Spielen 14:6 Punkte gesammelt haben. Dass der OHV II in der Rangfolge dennoch vorne liegt, ist in der guten Tordifferenz der Auricher begründet (311:260).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wolterink-wir-muessen-wieder-besser-treffen-333227.html