Wolterink vor Beach-EM: Das Halbfinale wäre ein Traum

Neuenhaus Nach einem viertägigen Trainingslager der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft in Gardony nahe der ungarischen Hauptstadt Budapest war Jörn Wolterink diese Woche noch einmal daheim in Neuenhaus, doch schon am Donnerstag geht es für ihn und die besten deutschen Handballer im Sand weiter: Bundestrainer Konrad Bansa versammelt die Mannschaft in Kienbaum bei Berlin zur abschließenden Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die am 2. Juli in Stare Jablonki in Polen beginnt.(...)