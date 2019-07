Empfehlung - Wolterink verpasst mit DHB-Team knapp die WM-Qualifikation

Stare Jablonki Jörn Wolterink hat mit Deutschland die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Beachhandball 2020 in Italien verpasst. Der Spielertrainer der SG Neuenhaus-Uelsen hat am Sonntag mit der DHB-Auswahl bei der Europameisterschaft in Stare Jablonki (Polen) das Spiel um Platz fünf, der das sichere WM-Ticket zur Folge gehabt hätte, mit 0:2 gegen Kroatien verloren; beide Sätze gingen mit 21:22 und 18:19 sehr knapp und unglücklich verloren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wolterink-verpasst-mit-dhb-team-knapp-die-wm-qualifikation-306505.html