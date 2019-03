Empfehlung - Wolfsburger Tore-Spektakel gegen Fortuna Düsseldorf

dpaWolfsburg Am Samstag schoss der Niederländer drei Tore selbst (54. Minute/59./88.) und bereitete die beiden übrigen Treffer von Admir Mehmedi (34.) und Robin Knoche (57.) vor. Kaan Ayhan (30.) hatte die nur in der ersten Halbzeit überzeugende Fortuna in Führung geschossen, Benito Raman (65.) erzielte das zweite Düsseldorfer Tor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wolfsburger-tore-spektakel-gegen-fortuna-duesseldorf-287073.html