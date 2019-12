Empfehlung - Wolbert-Cup: Olympia Uelsen zittert sich in die Endrunde

Wilsum Die Fußballer von Olympia Uelsen haben sich in die Endrunde des vom eigenen Förderverein organisierten Hallenturniers um den Wolbert-Cup gezittert. In letzten Spiel des ersten Vorrunden-Abends in der Sporthalle Wilsum lagen sie gegen Union Emlichheim nach vier Minuten mit 0:1 zurück – und rutschten damit in der Live-Tabelle zwischenzeitlich auf den fünften Tabellenplatz ab, der nicht zur Qualifikation zur Endrunde am Freitag reicht. Danach drehten die Uelser aber noch die Partie und beendeten die Gruppenphase sogar noch mit acht Punkten als Zweiter, hinter dem souverän auftretenden SV Veldhausen 07. Die Veldhauser blieben vor 350 Zuschauern in Wilsum ohne Niederlage. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wolbert-cup-olympia-uelsen-zittert-sich-in-die-endrunde-335336.html