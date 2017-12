Wolbert-Cup: Altes Turnier unter neuem Namen

Olympia Uelsen ist ab kommenden Dienstag zum 24. Mal Gastgeber des Niedergrafschafter Hallenfußballturniers. In den beiden Vorrunden gehen insgesamt zwölf Mannschaften in Wilsum an den Start. Der Turniersieger wird am Freitag, 22. Dezember, ermittelt.