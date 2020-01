Empfehlung - Wo Bentheim Dritter wird und Gert Goolkate trifft . . .

Burgsteinfurt Fußball-Bezirksligist SV Bad Bentheim war am Sonntag gleich bei zwei Hallenturnieren gefordert. Und während sich der eine Teil der Mannschaft von Trainer Jochen Wessels – wie berichtet – den Sieg beim Volksbank-Cup des Nachbarn SG Bad Bentheim sicherte, mischte der andere Teil beim 34. Turnier des SV Burgsteinfurt mit. Zwar nicht ganz so erfolgreich wie die Kollegen, aber Platz drei für die Obergrafschafter war bei diesem hochkarätig besetzten Turnier in der westfälischen Nachbarschaft aller Ehren wert. Dazu spülte der 3:1-Sieg im Neunmeterschießen gegen die U23 des 1. FC Gievenbeck noch 200 Euro in die Mannschaftskasse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wo-bentheim-dritter-wird-und-gert-goolkate-trifft--338126.html