Empfehlung - WM-Kader reduziert: Prokop streicht Reichmann und Suton

dpaHamburg Der 30 Jahre alte Rechtsaußen von der MT Melsungen steht ebenso wie der 22-jährige Tim Suton vom TBV Lemgo nicht im 16 Spieler umfassenden WM-Aufgebot, wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Sonntagmorgen mitteilte. Beiden Akteuren wurde die Entscheidung am Morgen im Teamhotel in Hamburg mitgeteilt. Sie werden auch nicht mehr an der WM-Generalprobe am Sonntagnachmittag (14.00 Uhr) in Kiel gegen Argentinien teilnehmen.(...)