Empfehlung - WM in Bilbao: Die Wrobels erfüllen sich ihren Traum

Bilbao Zum ersten Mal in der zehnjährigen Geschichte der TSG Nordhorn hat ein Tanzpaar des Vereins an einer Weltmeisterschaft teilgenommen: Krystian und Barbara Wrobel aus Bad Bentheim gingen im spanischen Bilbao an den „World Championship Senior III Latin“ des Verbandes World Dance Sport Federation (WDSF) an den Start – und erfüllten sich damit einen Traum. „Die Stimmung war super und die Tanzfläche riesig. Die Arena ist ja eigentlich auch eher gedacht für Rugby-Spiele“, sagten die beiden. Die Bilbao-Arena ist eine große Sport- und Veranstaltungshalle für bis zu 10.000 Zuschauer, in der auch Konzerte ausgetragen werden. Entsprechend gut war die Akustik, und die spanisch angehauchte Musik kam bei den Tänzern gut an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wm-in-bilbao-die-wrobels-erfuellen-sich-ihren-traum-263380.html