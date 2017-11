WM-Comeback für Skibbe? Griechenland gegen Kroatien

Das Hinspiel am Donnerstag, das Rückspiel am Sonntag - dann ist klar, ob Griechenland in den Playoffs gegen Kroatien zum vierten Mal eine WM-Endrunde erreicht. Und ob Trainer Michael Skibbe 16 Jahre nach dem verlorenen WM-Finale mit Deutschland sein Comeback geben darf.