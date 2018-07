Empfehlung - WM-Atmosphäre im Schüttorfer Sportpark

Schüttorf Ein großes Fußball-Fest war die „Mini-WM“ am Wochenende im Sportpark des FC Schüttorf 09. Drei Tage lang jagten auf neun Spielfeldern fast 100 Mannschaften von der U9 bis U13 dem Ball hinterher und sorgten auf und neben dem Platz für viele bunte Bilder. Denn den Mannschaften war vor dem Turnier, das der FC 09 in Kooperation mit den „Ballfreunden“ aus Hamburg organisierte, eine Nation zugelost worden, die sich für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert hatte. Fast alle Mannschaften hatten sich im Vorfeld Trikots in den Farben ihrer Nationalmannschaft besorgt und waren auch darüber hinaus bei den Verkleidungen äußerst kreativ. So liefen bei der Eröffnungsfeier Spieler mit mexikanischen Sombreros, isländischen Wikinger-Helmen, Schweizer Almhüten oder als portugiesische Ronaldo-Doubles auf dem Hauptplatz an der Salzbergener Straße ein. Außerdem schallte immer wieder das „Huh“ der Isländer durch den Sportpark. „Es ist wirklich toll, was sich die Mannschaften ausgedacht haben“, sagte Mitorganisator Olaf Hesselink aus dem Fußballvorstand des FC 09. Die Mannschaften mit den kreativsten Ausstattungen wurden am Ende mit Preisen geehrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wm-atmosphaere-im-schuettorfer-sportpark-241879.html