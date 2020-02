/ Lesedauer: ca. 2min „Wir laden den Gegner zu einfachen Toren ein“

Patrick Miedema, Spielmacher der HSG Nordhorn-Lingen, war nach der 25:31-Niederlage in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar nicht zufrieden. Er will mit seiner Mannschaft wieder für Siege in Frage kommen.