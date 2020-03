Empfehlung - Winterläufer spenden 500 Euro für wohltätigen Zweck

Emlichheim Von den Startgebühren der fünf einzelnen Läufe, die von den Laufgruppen aus Uelsen, Coevorden, Veldhausen, Schoonebeek und Emlichheim organisiert wurde, wird jeweils ein Euro für wohltätige Zwecke verwendet. In diesem Jahr konnte somit eine Summe von 500 Euro an die Kinderfeuerwehr Emlichheim übergeben werden. Die Allgemeine Jugendarbeit steht hier mehr im Vordergrund als die feuerwehrtechnische Ausbildung. Neben Spaß, Spiel und Experimenten lernt man in der Zeit als Feuerfuchs, wie man zum Beispiel bei einem Unfall oder Brand reagiert, und wie man eine Kerze anzündet und löscht. Mit über 500 Teilnehmern an allen Läufen war die Beteiligung wieder gut, sodass einer erneuten Ausrichtung im kommenden Winter nichts entgegensteht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/winterlaeufer-spenden-500-euro-fuer-wohltaetigen-zweck-347421.html