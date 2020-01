Empfehlung - Wintercup: HSG-Handballer spielen das Finale gegen Lübeck

Verl Die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen haben gute Chancen, die intensive Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil in der Bundesliga mit einem schönen Erfolgserlebnis zu beenden: Die Mannschaft von Trainer Geir Sveinsson bestreitet am Sonntag um 15.15 Uhr im ostwestfälischen Verl das Endspiel des Winter-Cups. Zum Einzug ins Finale reichte am Sonnabend ein 32:30 (18:12)-Sieg gegen den dänischen Erstligisten Sondertyske, für den der Ex-Nordhorner Alec Smit drei Treffer erzielte. Bereits am Freitagabend hatte sich die HSG von Aarhus Handbold 33:33 getrennt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wintercup-hsg-handballer-spielen-das-finale-gegen-luebeck-341580.html