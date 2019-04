Empfehlung - Willig glaubt noch an direkten VfB-Klassenverbleib

dpaStuttgart „Ich glaube, mit dem Ziel, die Relegation zu sichern, gehen wir den falschen Weg“, sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. „Es geht darum, dass wir wieder in Bewegung kommen.“ Für sein erstes Spiel als Bundesliga-Coach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach kündigte der bisherige U19-Trainer der Schwaben Veränderungen in der Aufstellung an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/willig-glaubt-noch-an-direkten-vfb-klassenverbleib-293733.html