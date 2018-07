Empfehlung - Wilhelmshaven kommt zum Testspiel

Neuenhaus Ohne Zugänge, ohne Trainer, aber mit einem Rückkehrer hat die SG Neuenhaus-Uelsen vor gut einer Woche mit der Vorbereitung auf die neue Handballsaison begonnen. Mit Ausnahme von Max Volkhausen, der zur HSG Nordhorn gewechselt ist, baut der Verbandsligist auf den Kader der vergangenen Spielzeit, in der nach zwei ganz unterschiedlichen Saisonhälften mit Platz neun so gerade noch der Klassenerhalt geschafft wurde. Auch wenn Trainer Jens Luttermoser noch im Urlaub weilt, ist gewährleistet, dass ordentlich Schweiß fließt. Den konditionellen Part übernimmt Mohammad Mohammad, der bereits in der vergangenen Saison als Fitnesstrainer bei den Niedergrafschaftern eingestiegen ist. Und Rückkehrer Jörn Wolterink, der nach seinem halbjährigen Abstecher zum Zweitligisten Wilhelmshavener HV zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, hat zu seiner Aufgabe als Torjäger das Amt des Co-Trainers angetragen bekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wilhelmshaven-kommt-zum-testspiel-243980.html