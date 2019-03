Empfehlung - Wietmarscher Volleyballerinnen schreiben Erfolgsserie fort

Wietmarschen Der SV Wietmarschen hat seine Siegesserie in der Volleyball-Regionalliga ausgebaut. Der 3:2 (25:22, 20:25, 25:16, 15:25, 15:11)-Erfolg gegen den VC Osnabrück war dabei am Sonntagnachmittag allerdings ein hartes Stück Arbeit. Dabei spielten gleich zwei Faktoren eine Rolle. „Osnabrück hat das wirklich gut gemacht“, sagte SVW-Trainer Matthias Haarmann, der nach der vorzeitig gesicherten Meisterschaft allerdings auch bei seiner Mannschaft einen kleinen Spannungsabfall registrierte. „Es ist nur schwer zu verhindern, dass dann die letzten fünf oder zehn Prozent fehlen“, sagte der Wietmarscher Verantwortliche, der mit Daniela Thys und Maren Timmers zudem auf zwei Spielerinnen aus seinem etatmäßigen Kader verzichten musste. Mit Lea Keuter und Magdalena Lügering waren dafür aber die beiden Youngster aus der eigenen Talentschmiede mit an Bord.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarscher-volleyballerinnen-schreiben-erfolgsserie-fort-284934.html