Wietmarscher Meister-Party beginnt schon in Spelle

Spelle „Oh, wie ist das schön“, klang es am Sonntagabend durch die Sporthalle in Spelle. Zusammen mit den zahlreich mitgereisten Fans feierten die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen ausgelassen den 3:1 (20:25, 25:22, 26:24, 25:23)-Erfolg im Regionalliga-Spitzenspiel gegen den SC Spelle/Venhaus. Durch den Sieg in einem umkämpften Topspiel ist der Mannschaft von Trainer Matthias Haarmann die Meisterschaft bereits drei Spieltage vor Saisonabschluss nicht mehr zu nehmen. Eine spontane Feier stieg anschließend in der Gaststätte „Bauschulte“ daheim in Wietmarschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarscher-meister-party-beginnt-schon-in-spelle-282361.html