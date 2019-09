Empfehlung - Wietmarscher Heimspiel-Comeback in 3. Volleyball-Liga

Wietmarschen Nach rund eineinhalb Jahren Abstinenz fliegt am Sonntag beim SV Wietmarschen wieder der Volleyball in der 3. Liga. Die Aufsteigerinnen empfangen um 16 Uhr die SSF Fortuna Bonn. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel“, sagt Trainer Matthias Haarmann, der Sonntag im Vergleich zum Saisonauftakt in Aligse (0:3) auch wieder mehr personelle Alternativen hat. Julia Osseforth und Marielle Herwich sind wieder dabei. Das sorgt zum einen für mehr Möglichkeiten in der Schaltzentrale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarscher-heimspiel-comeback-in-3-volleyball-liga-319727.html