Wietmarscher Drittliga-Auftakt unter keinen guten Vorzeichen

Aligse Unter keinen Vorzeichen stand der Liga-Auftakt des SV Wietmarschen bei der Rückkehr in die 3. Liga, der am Sonnabend bei den Sportfreunden Aligse mit 0:3 (17:25, 12:25, 19:25) verloren ging. Vor dem Gastspiel beim Zweitliga-Absteiger musste Trainer Matthias Haarmann kurzfristig auch noch auf Julia Osseforth verzichten. So gingen die Wietmarscherinnen in der Schaltzentrale mit einer besonderen Konstellation in die Partie. Als Zuspielerin fungierte die erst 15-jährige Magdalena Lügering, als Backup reaktivierte der SVW Co-Trainerin Ines Rosowski-Schröer.