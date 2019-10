Empfehlung - Wietmarschens Steigerung reicht nicht für Zählbares

Bremen Die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen bleiben in der 3. Liga ohne Erfolgserlebnis, haben bei der 0:3-Niederlage beim TV Eiche Horn Bremen im Vergleich zu den vorangegangenen Partien aber eine Leistungssteigerung gezeigt. „Das Spiel war nicht so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte. Zu Beginn haben wir in allen drei Sätzen mithalten können", stellte SVW-Trainer Matthias Haarmann nach dem 16:25, 15:25 und 15:25 fest.