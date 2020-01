Empfehlung - Wietmarschen will in Cloppenburg den Knoten platzen lassen

Wietmarschen In der 3. Liga wollen die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen am Sonntag (16 Uhr) beim Gastspiel beim TV Cloppenburg den nächsten Anlauf nehmen, das erste Erfolgserlebnis der Saison einzufahren. „Wir wollen die Liga nicht ohne Punkt verlassen. Unsere jungen Spielerinnen sammeln immer mehr Erfahrungen. Irgendwann wird bei uns der Knoten platzen", sagt Matthias Haarmann, der nach dem Aufstieg mehrere personelle Umstellungen vornehmen musste. Um gegen den langjährigen Konkurrenten aus Cloppenburg zu bestehen, ist vom SVW-Team aber ein anderer Auftritt als zuletzt im Derby mit der zweiten Mannschaft des SC Union Emlichheim vonnöten. „Da haben wir nicht das gezeigt, was wir können. Wir haben uns in dieser Saison auch schon anders präsentiert", betont der Wietmarscher Verantwortliche. Die Cloppenburgerinnen stehen als Tabellenelfter mit dem Rücken zur Wand. Denn aufgrund der Tatsache, dass der VCO Münster ohne Konkurrenz antritt, belegt der TVC aktuell einen Abstiegsplatz, hat allerdings auch weniger Spiele ausgetragen als die direkten Kontrahenten. Beim SV Wietmarschen muss Haarmann auf Kim Niehoff verzichten. (...)