Cloppenburg Wieder kein Satzgewinn für den SV Wietmarschen in der 3. Volleyball-Liga: Das Auswärtsspiel beim TV Cloppenburg verloren die Niedergrafschafterinnen am Sonntagnachmittag mit 16:25, 22:25 und 19:25. Trainer Matthias Haarmann lobte trotz des für den SVW negativen Ergebnisses den Einsatz seiner Spielerinnen, unter ihnen auch viele Sportlerinnen aus den Wietmarscher Jugendmannschaften. „Wir haben wesentlich besser gespielt als zuletzt“, sagt Haarmann, der auch das mutigere Auftreten seines Teams in Cloppenburg lobt. „Wir wollten ein gutes Spiel und Einsatz zeigen. Ich denke, das ist uns gelungen.“ Am Ende reichte es allerdings nicht für einen Satzgewinn, auch wenn der SVW im zweiten Satz längere Zeit bis zum 16:13 vorne lag und ihm auch im dritten Satz eine 16:12-Führung gelang. Cloppenburg holte jedoch jedes Mal wieder auf. „Ich würde mir gerade für die jüngeren Spielerinnen mal wieder ein Erfolgserlebnis wünschen“, sagt Haarmann, der trotz der Niederlage viele gelungene Aktionen seines Teams ausgemacht hat. Dana Anne Kolthoff wurde zur MVP des SVW gekürt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarschen-verliert-in-cloppenburg-zweimal-die-satzfuehrung-341637.html