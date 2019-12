Empfehlung - Wietmarschen und SC Union II beenden Jahr mit Heimspielen

Wietmarschen Das letzte Spiel des Jahres bestreiten die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen am Sonntag vor heimischem Publikum: Um 16 Uhr sind die Sportfreunde Aligse in Wietmarschen zu Gast. Das Jahresfinale in der 3. Liga ist gleichzeitig der Auftakt zur Rückrunde und damit die erste Chance, die „Null“ auf der Habenseite aus der Hinrunde verschwinden zu lassen. Bei den Gästen sind mit Lena Onnen und Dana Lichtendonk auch zwei Spielerinnen dabei, die aus der Grafschaft stammen. Eine Woche nach dem Gastspiel der beiden Emlichheimerinnen bei ihrem Heimatverein, das mit 3:1 an die zweite Mannschaft des SCU ging, steht bereits die nächste Reise Richtung Heimat an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarschen-und-sc-union-ii-beenden-jahr-mit-heimspielen-334706.html