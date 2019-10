Empfehlung - Wietmarschen gewinnt neu angesetztes Spiel gegen Grenzland

Wietmarschen Die Fußballer des SV Wietmarschen haben am Dienstagabend das neu angesetzte Kreisliga-Punktspiel gegen den SV Grenzland Laarwald mit 2:1 gewonnen. Das Duell beider Mannschaften war vor zwei Wochen in der Halbzeitpause abgebrochen worden, nachdem Laarwalds Trainer Detlef Schmees einen Herzinfarkt erlitten hatte. Auch die Wietmarscher, die zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0 geführt hatten, hatten vollstes Verständnis für die Entscheidung gezeigt. Am Dienstagabend sorgen Patrick Keen per Elfmeter (4.) und Hendrik Schniederbruns (41.) für eine 2:0-Führung des SVW, der von Christian Schulte betreute SV Grenzland schaffte nach der Pause nur noch den Anschlusstreffer durch Oliver Maatmann in der 52. Minute. Die durch den Sieg in der Tabelle auf Platz zwei gekletterten Wietmarscher treffen am Sonntag im Spitzenspiel auf Borussia Neuenhaus, der SV Grenzland erwartet daheim Vorwärts Nordhorn II. Schon am Donnerstag, geht es in der Kreisliga weiter: Um 20 Uhr ist der Heseper SV bei Union Lohne II zu Gast.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarschen-gewinnt-neu-angesetztes-spiel-gegen-grenzland-325260.html