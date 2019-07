Empfehlung - Wietmarschen gegen Lohne – das ewige Duell unter Nachbarn

Wietmarschen Ein neues Trainer-Duo, das taktisch einiges verändern will und eine Mannschaft im Umbruch – da will man beim SV Wietmarschen die Ziele für die kommende Saison in der Kreisliga nicht zu hoch stecken. „Wir wollen ins obere Drittel und uns fußballerisch verbessern“, sagt Trainer Jakob Klaus, der das Team gemeinsam mit Andreas Groven übernommen hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wietmarschen-gegen-lohne-das-ewige-duell-unter-nachbarn-309310.html