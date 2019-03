Empfehlung - Wiese-Comeback nach monatelanger Pause lässt hoffen

Nordhorn Dem Spitzenreiter der 2. Handball-Bundesliga konnte die HSG Nordhorn-Lingen nicht das Wasser reichen. Doch auch wenn die 24:30 (11:14)-Niederlage bei HBW Balingen-Weilstetten (42:8 Punkte) schmerzte, richtete der Tabellendritte (36:14) den Blick direkt nach vorn. Schließlich stehen wichtige Duelle gegen Mitbewerber an, die sich auch noch Chancen ausrechnen, den HSC Coburg (39:11) von Aufstiegsrang zwei zu verdrängen. Den Anfang macht am Sonntag (17 Uhr, Emsland-Arena) das Heimspiel gegen TuSEM Essen (33:17), gefolgt von den Spielen am 22. März beim VfL Lübeck-Schwartau (31:19) und am 31. März (17 Uhr, Emsland-Arena) gegen den TuS Ferndorf (31:19).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wiese-comeback-nach-monatelanger-pause-laesst-hoffen-286083.html