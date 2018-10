Empfehlung - Wiedersehen wird zum Volleyball-Fest

Emlichheim Andrea Büring hat in ihrer langen und erfolgreichen Volleyball-Karriere viel erlebt. Im Trikot der SC Union Emlichheim reifte sie unter ihrem Mädchennamen Berg kurz nach der Jahrtausendwende zur deutschen Nationalspielerin. Nach ihrem Wechsel zum USC Münster im Jahr 2002 sammelte Büring jeweils zwei deutsche Meistertitel und DVV-Pokalsiege und war mit dem USC auch international im Europapokal im Einsatz. Das schützte die 37-Jährige am Sonnabend vor ihrer Rückkehr in die Vechtetalhalle aber nicht vor Lampenfieber. „Ich war vor dem Spiel den ganzen Tag unglaublich aufgeregt“, verriet Büring nach dem Duell zwischen der zweiten Mannschaft des SC Union und der Reserve des USC Münster in der 3. Liga. „Das hat sich erst gelegt, als das Spiel lief“, erzählte die Mittelblockerin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wiedersehen-wird-zum-volleyball-fest-260099.html