Wiederaufstieg ist das einzige Ziel des Bergischen HC

so Wuppertal/Solingen. Der Bergische HC hat nach dem Abstieg in der abgelaufenen Spielzeit aus der 1. Handball-Bundesliga ein klares Ziel vor Augen, das lautet: Wiederaufstieg. Mit sechs Zugängen, die allesamt über internationale Erfahrung verfügen und unter denen mit Csaba Szücs auch ein ehemaliger Spieler der HSG Nordhorn ist, sowie vielen Spielern aus dem Abstiegskampf der vergangenen Saison, will das Team um Cheftrainer Sebastian Hinze und Geschäftsführer Philipp Tychy in der 2. Liga ganz oben mitspielen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wiederaufstieg-ist-das-einzige-ziel-des-bergischen-hc-203632.html