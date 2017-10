Empfehlung - Wieder kommt ein Tabellenführer an den Immenweg

how Nordhorn. Im fünften Heimspiel der Saison haben die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn schon zum zweiten Mal den aktuellen Tabellenführer zu Gast: Nach dem damaligen Ersten BV Essen im September tritt am Sonntag um 15 Uhr der SV Bad Rothenfelde am Immenweg an – und damit die Mannschaft der Stunde in der Liga. Zuletzt fünf Siege feierten die Rothenfelder und überholten damit den bärenstarken Aufsteiger aus Essen in der Tabelle. Gegen die Essener übrigens hatte sich Vorwärts vor vier Wochen im Heimspiel mit 4:3 durchgesetzt und den Südoldenburgern damals die erste Niederlage nach fünf Siegen beigebracht. „Von mir aus kann es ähnlich laufen, allerdings würde mir auch ein einfaches 1:0 reichen“, sagt Trainer Henning Schmidt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wieder-kommt-ein-tabellenfuehrer-an-den-immenweg-210937.html