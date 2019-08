Empfehlung - Wieder im Elfmeterschießen: FC 09 steht im Achtelfinale

Spelle Die Fußballer des FC Schüttorf 09 stehen im Achtelfinale des Bezirkspokals. Der Landesligist setzte sich am Mittwochabend beim klassentieferen SC Spelle-Venhaus II nach einem 1:1 (1:1) nach 90 Minuten im Elfmeterschießen durch. Für die Obergrafschafter trafen Marc Knoop, Kevin Kamp, Eray Bayraktar und zum Abschluss Diyar Acar. Sebastian Terdenge war beim zweiten Elfmeter der Schüttorfer an Torwart Jan Korporal gescheitert, für Spelle verschossen zwei Spieler. Kapitän Bayraktar hatte bereits in der 30. Minute der regulären Spielzeit das 1:0 für Schüttorf erzielt, das allerdings nur bis kurz vor der Pause Bestand hatte. Das Achtelfinale ist für Donnerstag, 3. Oktober, terminiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wieder-im-elfmeterschiessen-fc-09-steht-im-achtelfinale-315655.html