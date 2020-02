Empfehlung - Wieder fehlt nur wenig zum ersten SG-Auswärtssieg

Fallingbostel Die SG Neuenhaus/Uelsen muss in der Handball-Verbandsliga weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison warten. „Wenn es schon schlecht läuft, dann fehlt halt auch das Quäntchen Glück“, sagte SG-Spielertrainer Jörn Wolterink nach dem 29:30 (13:13) bei der HSG Heidmark. Es war die achte Niederlage im neunten SG-Auftritt in fremder Halle, nur beim VfL Fredenbeck II gelang den Niedergrafschaftern am dritten Spieltag ein 30:30-Unentschieden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wieder-fehlt-nur-wenig-zum-ersten-sg-auswaertssieg--344289.html