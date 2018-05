Empfehlung - Wieder ein dicker Brocken für Union Lohne

db Lohne. Union Lohne ist in der Fußball-Bezirksliga immer noch im Titelrennen – und das, obwohl die Mannschaft von Trainer Ralf Cordes in der Rückrunde eine schwache Bilanz in den direkten Duellen mit den Aufstiegskonkurrenten hat. „Wir müssen die Köpfe freibekommen“, sagt Cordes vor dem heutigen Auftritt seines Teams beim SV Surwold (20 Uhr), nachdem die Lohner beim 0:3 in Bad Bentheim chancenlos gewesen sind. Eine frühe Rote Karte für Christian Stover wegen eines Handspiels auf der Torlinie brachte die Gäste auf die Verliererstraße. „Zehn Mann sind bei 30 Grad 70 Minuten lang gelaufen – für nichts“, ärgert sich Cordes über den Reflex des Defensivspielers. „Das ist ein Folgefehler, denn wir hatten diese Situation schon im Heimspiel gegen Herzlake, als das Patrick Foppe passiert ist. Solche Dinge dürfen sich nicht wiederholen“, moniert er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wieder-ein-dicker-brocken-fuer-union-lohne-235343.html