Empfehlung - Wieder 3:1 Punkte, aber Veldhausen muss weiter zittern

Veldhausen Von den vier Spielen seit dem Jahreswechsel hat der SV Veldhausen 07 in der Niedersachsen-Bremen-Liga keines verloren. Jeweils 3:1 Punkte an den beiden Spieltagen im Januar haben den Niedergrafschaftern im Tabellenkeller aber nicht entscheidend voran geholfen. Zwar haben sie sich nach dem 6:2-Erfolg gegen die SG Maschen/Lüneburg und dem 4:4-Unentschieden gegen die SG Vechelde/Lengede II am Sonntag auf den vorletzten Tabellenplatz verbessert, punktgleich mit Schlusslicht SG Brietlingen/Adendorf (beide 11:21). Doch um nach dem letzten Spieltag am 16. Februar in Bremen ganz sicher den Klassenerhalt feiern zu können, müssten die Veldhauser nach Einschätzung von Doppelspezialist Thomas Harsman noch zwei weitere Vereine hinter sich lassen. Allerdings: „Selbst wenn wir beide Spiele gewinnen", blickt er den abschließenden Partien gegen den Tabellenzweiten SG VfB/SC Peine II (22:10) und den auf Rang sechs geführten Polizei SV Bremen II (13:19) entgegen, „ist das keine Garantie, dass wir drinbleiben." Das hängt nicht nur von den Ergebnissen der direkten Konkurrenten ab. „Es kann noch viel passieren", weiß Harsman. Und nach dem letzten Spiel kann das Zittern weitergehen, weil noch Entscheidungen in höheren Ligen ausstehen.(...)