Wiebke Kethorn: „Bei der WM zu spielen, war das Größte"

Nordhorn. 2002 wechselte Wiebke Kethorn von der SpVgg. Brandlecht-Hestrup zum VfL Oldenburg. Dort lief die Kreisläuferin bereits ein Jahr später in der Bundesliga auf. Ihr Debüt in der Nationalmannschaft gab Kethorn 2009 gegen Rumänien. Im selben Jahr stand sie im Aufgebot für die Weltmeisterschaft in China. Bei der WM 2013 in Serbien erzielte sie zwölf Tore in sieben Spielen. Nach 14 Jahren in Oldenburg beendete Kethorn ihre aktive Karriere und trainierte die B-Jugend des Vereins. In diesem Jahr zog es sie in die Heimat zurück und nun trainiert sie die Frauen der SpVgg. Brandlecht-Hestrup. GN-Mitarbeiterin Sophie Oehus sprach mit der 32-Jährigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/wiebke-kethorn-bei-der-wm-zu-spielen-war-das-groesste-217281.html