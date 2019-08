Wie viele Tore fallen zwischen Langen und Eintracht diesmal?

In der vergangenen Saison trennten sich die Fußball-Bezirksligisten 5:5 und 4:4 unentschieden. Am Sonntag treten die Nordhorner beim SV Langen an. Auch Vorwärts (Freitag in Herzlake) und der VfL Weiße Elf (Sonntag in Schwefingen) müssen reisen.