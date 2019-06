Wie Kapitulation: Ferrari „nicht wettbewerbsfähig genug“

Ferrari fährt nur hinterher. Sebastian Vettels Teamchef räumt das schonungslos ein. Der Kurs in Kanada macht der Scuderia aber etwas Hoffnung. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton will in Montréal mit dem Rekordweltmeister gleichziehen.